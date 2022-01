Selektor Srbije grmi: Ovo je haos, kako ćemo da igramo?

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Toni Ðerona veoma je nezadovoljan organizacijom Evropskog prvenstva, čiji su domaćini Mađarska i Slovačka.

– Organizacija Prvenstva Evrope je haotična. Civili bez maske čekaju na testiranje u istom redu sa igračima iz reprezentacija. Nema dovoljno PCR testova za sve timove, kasni se sa testovima. Rezultat svega toga je da su neki igrači već zaraženi. Kako posle svega da igramo? – napisao je Ðerona na društvenim mrežama. Chaotic organisation in @EHFEURO! Normal clients without 😷 in the same corridor with the teams, no tests for all teams, delay on the tests (still