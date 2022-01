Drecun: "Providna" politička igra Aljbina Kurtija oko referenduma

Blic pre 1 sat

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun smatra da će premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti do kraja pokušavati da onemogući održavanje referenduma na KiM na način kako to treba da se uradi, uz pomoć OEBS-a i na biračkim mestima. - Za Kurtija, to predstavlja prisustvo države Srbije na KiM.

On želi da to onemogući i da nametne jednu novu praksu, da se izbori koji se održavaju na teritoriji Srbije, ne održavaju na KiM, odnosno da može da se glasa putem pošte ili preko oficira za vezu - rekao je Drecun za Tanjug povodom Kurtijevih izjava da na "Kosovu nema glasanja na referendumu". Drecun ocenjuje da je to jedna, kako kaže, providna politička igra kojom pokušava da kaže da je Kosovo država. - To je njegov način razmišljanja, naravno da to onemogućava