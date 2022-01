Vučić: Veća pažnja se pridaje onom što piše na pravim zidovima nego na postovima društvenih mreža

Danas pre 34 minuta | Danas Online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izuzetno je zadovoljan što je danas sreo u jednoj fabrici u Priboju dva zavarivača Adisa i Radišu, kazao je večeras u intervjuu za Radio-televizuju Srbije, naglašavajući da je to deo dobrih vesti, a da je najveći problem to što sve manje razgovaramo jedni s drugima i da nijednoj majci, dok je predsednik, neće vratiti sina u kovčegu. „U vreme društvenih mreža mi koji smo na vlasti snosimo najveću odgovornost za to“, kazao je on i