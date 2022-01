Momirović u šoku: Prvorazredni je skandal ako je tačno da iz Vlade Srbije cure informacije! Objasnio i protokol kod oznake tajno

Kurir pre 3 sata

BEOGRAD - Ministar Tomislav Momirović izjavio je danas da se svi osetljivi podaci, koji imaju više oznaka tajnosti, u Vladi Srbije dobijaju isključivo na papiru i ne iznose se iz nje, a da u suprotnom postoje "oštre kazne", komentarišući navode da je ministarka Zorana Mihajlović, navodno, stranim ambasadama "dostavljala podatke o elektro-energetskom sistemu". "Ako je to zaista iskreno, teško mi je da bilo šta kažem zato što su to jako ozbiljne optužbe, to je