U Srbiji sutra malo toplije

Novi magazin pre 5 sati | Beta

U Srbiji će sutra biti toplije, malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru mestimično magla i mraz. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 12 na jugoistoku do minus tri na severu i istoku, najviša dnevna od dva do osam. U Beogradu sutra ujutru u pojedinim delovima grada magla i umeren mraz. Tokom dana toplije, malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus šest do minus tri,