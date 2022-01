Ministarstvo pokrenulo kampanju "Da klikneš od sreće" - namenjena je mladima koji će dobiti 100 evra

Radio 021 pre 6 sati | 021.rs

Ministarstvo finansija pokrenulo je kampanju "Da klikneš od sreće" pod sloganom "I ja sto dobijam isto" u cilju informisanja mladih koji imaju pravo na jednokratnu pomoć od 100 evra.

Vlada je predvidela novčanu pomoć za sve državljane Srbije od navršenih 16 do 29 godina, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu, a na koju mogu računati u februaru. S obzirom na to da je Zakon o Privremenom registru državljana od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć danas stupio na snagu, svi državljani koji su do 13. januara napunili 16 godina imaju pravo na tu novčanu pomoć, odnosno svi koji pune 30 godina od 14. januara pa