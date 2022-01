Najhladnije jutro od početka zime – temperatura i do minus 14

RTS pre 1 sat

Temperatura će se danas u zemlji spustiti i do minus 14 stepeni. Na planinama još hladnije. Narednih pet dana bez padavina.

Jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem. U toku dana malo i umereno oblačno i hladno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura biće od -14 do -5 stepeni, a najviša od -4 do 2 stepena. Najviša dnevna samo će u Podrinju stidljivo preći u plus. U Beogradu jutarnja temperatura do -10 stepeni. Dan sunčan i živa u termometru do -1 stepen. Jak mraz i u petak, dok se tek za dane vikenda očekuje stabilno i suvo vreme uz slabljenje jutarnjih mrazeva. Dnevne