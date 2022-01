"Bolje je za sve da Đoković ne igra"

B92 pre 5 sati | B92

Sedmostruka grend slem šampionka Žastin Enan izjavila je da Novak Đoković u svakom slučaju treba da preskoči učešće na Australijan openu.

Tu odluku treba da donese bez obzira na to da li će mu nakon suđenja biti dozvoljeno da ostane u Australiji. "Milsim da je najbolje za njega trenutno da ne igra. Ne kažem da ne treba da se bori jer je mislio da je to prava stvar, već je dokazano da mnogo ljudi u Australiji ne želi da on nastupi. Za sve je bolje da ne igra na ovom turniru", rekla je Enan. Đokovićev "dan D" je u nedelju, kada će čitava situacija biti razrešena. Prema objavljenom programu, njegov prvi