Đokovićeva odbrana iznosi žalbu: Poznato i šta želi

Advokati Novaka Đokovića podneće žalbu na odluku da mu se ukine australijska viza.

Ministar za imigracije Aleks Hok poništio je odluku Federalnog suda i stopirao učešće Đokovića na Australijan openu. Odbrana srpskog tenisera razmatra sve pravne mogućnosti i iznosi odbranu. Advokati žele pojednostavljeno suđenje sa skraćenim vremenom za pismene podneske i dokaze. Tačnije, da se suđenje završi do nedelje, javlja "The Age". To je tačno dan pre početka Australijan opena. Sva dešavanja iz Melburna pratimo u posebnom blogu.