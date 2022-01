Evo kada ćemo u plus

B92 pre 27 minuta | Tanjug

Beograd -- U Srbiji ujutru mestimično magla i slab, na jugoistoku ponegde i jak mraz, a tokom dana toplije, malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -12 na jugoistoku do -3 na severu i istoku, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Tokom noći umereno prolazno naoblačenje, najpre na severu i istoku, ali će se zadržati suvo. U Beogradu ujutru u pojedinim delovima grada magla i umeren mraz. Tokom dana toplije, malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja