Isplivao još jedan snimak kako je Dejan pokušavao da se unakazi! Uzimao sve redom da bi naudio sebi, zadrugari ga jedva sprečili

Kurir pre 16 minuta

Dejan Dragojević zatekao je Filipa Cara, koji se u momentu približio Dalili i uneo joj se u facu nakon čega je napravio haos u Beloj kući.

Naime, on je urlao na Dalilu, a tokom svađe razbio je glavu. On je udario glavom o staklo, a potom je razbio i flašu o glavu. Sada je na društvenim mrežama osvanuo i novi snimak od protekle noći. Kako se vidi na pomentunom snimku, Dragojevića zadrugari pokušavaju da zaustave u samopovređivanju, ali im on to ne dopušta. U jednom trenutku cimeri su išli za njim kako ne bi naudio sebi. Inače, Dejan je sav krvav napustio Zadrugu kako bi mu se sanirale povrede, a