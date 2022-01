Meteo alarm upaljen i danas: RHMZ upozorava na ekstremno niske temperature, led i sneg! Sledi blago otopljenje pa jače naoblačenje

Kurir pre 4 sati

U Srbiji će danas biti toplije, malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena.

Tokom jutra mestimično magla i mraz. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 12 na jugoistoku do minus tri na severu i istoku, najviša dnevna od dva do osam. Zbog ekstremno niskih temperatura, snega i leda u Srbiji je danas na snazi meteo alarm, i to narandžasti i žuti. Subota Umereno i pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža