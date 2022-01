Ujutru jak mraz, tokom dana osetno toplije

RTS pre 3 sata

Osetno toplije danas u našoj zemlji. Smenjivaće se sunce i oblaci. Za vikend temperatura malo iznad proseka.

Ujutru na jugu zemlje jak mraz, tokom dana sa zapada stiže topliji vazduh. Jutarnja temperatura od -12 do -3 stepena, a najviša dnevna do 8 stepeni. U glavnom gradu sunčano i toplije vreme, s temperaturom do 7 stepeni. Za dane vikenda očekuje se stabilno i suvo vreme uz slabljenje jutarnjih mrazeva. Dnevne temperature u subotu i nedelju od 2 do 8 stepeni.