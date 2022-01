Dok je kraljica tugovala, oni su slavili: Britanska vlada uputila izvinjenje Bakingemskoj palati zbog žurki

Večernje novosti pre 30 minuta | Novosti online

Foto: Profimedia Dve oproštajne žurke, jedna za direktora komunikacija DŽejmsa Sleka i druga za vladinog fotografa održane su 16. aprila, uz konzumiranje alkohola do ranih jutarnjih sati. - Duboko žalimo što se to dogodilo u vreme nacionalne žalosti i Dauning strit se izvinio Palati zbog toga - izjavio je DŽonsonov portparol, preneli su britanski mediji. On je odbio da kaže da li će se DŽonson lično izviniti kraljici, ali je napomenuo da premijer shvata "značajan