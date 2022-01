Bukti hemijska fabrika: Vatra u Nju Džersiju preti da zahvati skladišta, vlasti naredile evakuaciju

Kurir pre 1 sat

Požar u hemijskoj fabrici u gradiću Pasaik, u saveznoj državi Nju Džersi, proširio se na više zgrada i preti da zahvati skladišta hemikalija u tom postrojenju, saopštile su lokalne vlasti.

Gradonačelnik Pasaika Hektor Lora rekao je za lokalni portal Nortdžersi da detonacije i manje eksplozije u fabrici ukazuju na to da je vatra sve bliže hemikalijama. Potvrdio je da su građani koji žive u tom kraju evakuisani, a ostalima koji žive u blizini naloženo da drže zatvorene prozore. Large fire at a chemical plant in Passaic New Jersey. The mayor is asking nearby residence to keep their windows closed. @CBSNewYork pic.twitter.com/mLVrSjdwql — Nick Caloway