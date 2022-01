Ministar Siniša Mali saopštio: Rekordno interesovanje za pomoć države od 100 evra foto

Kurir pre 1 sat

Za prvih 12 sati od početka prijave, skoro 250.000 mladih prijavilo se za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra, dakle četvrtina građana koji imaju pravo na ovu pomoć, objavio je ministar finansija Siniša Mali.

Kako se navodi, možete da se prijavite na adresi idp.trezor.gov.rs, a prijave traju do 30. januara. View this post on Instagram A post shared by Siniša Mali, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa) - Sa isplatama počinjemo već od 1. februara 2022. godine - kaže ministar. Prema njegovim rečima, ova mera pokazuje snagu države i javnih finansija. - Znak je za naše mlade da mogu da se oslone na državu - rekao je Mali, a onda još jednom pokazao kako funkcioniše sistem prijave za