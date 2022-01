Više od 500.000 mladih prijavilo se za pomoć od 100 evra

RTV pre 1 sat | Tanjug, FoNet

BEOGRAD - Više od pola miliona mladih se prijavilo za novčanu pomoć od 100 evra, za prvih 18 sati od početka prijave, što je otprilike polovina građana koji na to imaju pravo, saopštio je večeras ministar finansija Siniša Mali.

Mali je na Instagramu naveo da "to pokazuje da je u pitanju prava i dobra mera, koja pokazuje snagu naše države, kao i to da ispunjavamo obećanja". "Možete da se prijavite na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, a potrebno je samo da unesete JMBG, broj lične karte i da izaberete banku u kojoj želite da vam novac bude uplaćen. Isplate slede od 1. februara", precizirao je ministar, dodajući da prijave traju do 30. januara. U ponoć je počela prijava