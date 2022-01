Harden promašio najviše trojki u istoriji NBA

B92 pre 49 minuta | B92

Plejmejker Bruklin Netsa Džejms Harden promašio je najviše trojki u istoriji NBA lige.

Harden je u meču protiv Nju Orleans Pelikansa došao do "jubilarne" 4.457 trojke. To je najviše u istoriji NBA lige. Iza njega ostao je Rej Alen, sa 4.456 promašenih trojki. Treći na listi je Džamal Kroford sa 4.158 promašenih trojki u karijeri. Do sada je u karijeri Harden pogodio 2.533 trojke.