U toku referendum o promeni Ustava u oblasti pravosuđa: U Kragujevcu do 12 sati glasalo 6,44% birača

U Kragujevcu na svih 168 biračkih mesta i još jednom u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija glasanje na republičkom referendumu o promeni Ustava u oblasti pravosuđa protiče bez problema, a pravo glasa večeras do 20 časova može da iskoristi 155.293 građana.

U Kragujevcu je na 12 referentnih biračkih mesta do 12 sati glasalo 6,44 odsto birača. Najveća izlaznost zabeležena je na biračkom mestu 84 u Ždraljici, gde je upisano 895 birača, a do 12 sati je glasalo njih 77, odnosno 8,6 odsto.. 11:45 U Kragujevcu je na 12 referentnih biračkih mesta do 10 sati glasalo 2,08 odsto birača. Prema podacima Gradske izborne komisije – potkomisije Republičke izborne komisije u Kragujevcu, tačno u 7 sati otvorena su sva glasačka mesta.