Đoković deportovan iz Australije

Novi magazin pre 52 minuta | Beta

Srpski teniser Novak Đoković deportovan je danas iz Australije nakon što je odbijena njegova žalba na ukidanje vize.

Prvi teniser sveta fotografisan je na aerodromu u Melburnu u pratnji policije, a on je napustio Australiju letom kompanije Emirejts za Dubai. On se suočava sa trogodišnjom zabranom ulaska u Australiju. Tročlano veće Saveznog suda jednoglasno je danas odbilo žalbu Đokovića na ukidanje vize, pa je on deportovan iz Australije i neće braniti titulu na Australijan openu u Melburnu. Odluku o ukidanju vize doneo je ministar za imigracije Aleks Hok, jer bi po njegovom