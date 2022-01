Sunce je verovatno imalo prstenove

Radio 021 pre 1 sat | B92

Pre nego što su se u našem Sunčevom sistemu formirali Zemlja i druge planete, Sunce je verovatno bilo okruženo divovskim prstenovima prašine sličnim onima oko Saturna, navode naučnici u novoj studiji.

Ti su prstenovi možda odgovorni za to što naša planeta nije postala super-Zemlja, odnosno telo koje je otprilike dvostruko veće od Zemlje i do 10 puta masivnije. Astronomi su do sada u našoj galaksiji otkrili takve super-Zemlje oko 30 odsto zvezda nalik na Sunce te se zapitali kako to da nje nema u našem Sunčevom sistemu, s obzirom na to da se očigledno radi o čestoj pojavi. Astrofizičar Andre Izidoro sa Univerziteta Rice u Hjustonu i njegove kolege napravili su