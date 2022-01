Australijski mediji likuju: Gubi se! (FOTO)

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Australijski mediji nastavili su sa oštrim optužbama na račun najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković napustio je aerodrom u Melburnu avionom kompanije Emirejts koji leti za Dubai. Federalni Sud u Melburnu je rano jutros odbacio Novakovu žalbu na ukidanje vize. Đoković je deportovan iz Australije, a ova vest je u ovoj zemlji dočekana sa oduševljenjem. Pojedini mediji u Australiji su već objavili naslovne strane štampanih izdanja. The front page of Monday's The West Australian. pic.twitter.com/JxZo6Iv2PK — The West Australian