Engleska: Konkurs za kraljeve i kraljice za upravljanje ostrvom i gostionicom starom 300 godina

Potraga za „monarhom" koji će voditi zabačeno ostrvo i 300 godina star pab na obalama Kambrije u Engleskoj.

Partnerska organizacija se uključila u vođenje gostionice Brod (Ship Inn), na ostrvu Piel u julu, pošto su prethodni zastupnici otišli.

Sada se traže kandidati za 10-godišnje iznajmljivanje paba i vođenje ostrva, na kome se nalazi i porušeni zamak iz 14. veka i mesto za kampovanje.

Iz Saveta opštine Barou su rekli da će najuspešniji kandidat biti „krunisana" posipanjem alkohola preko glave.

Savet se stara o ostrvu - kome može da se pristupi jedino skelom - i želi novi menadžment pred letnju sezonu.

Ostrvo Piel opisuju kao „veliku prednost Kambrije", ali upozoravaju da je „to jedinstveno mesto i da onaj ko o njemu vodi brigu mora da uzme u obzir ograničenja koja donose struja i vreme".

Obaveze uspešnog kandidata bile bi „održavanje gostionice, održavanje zemlje u okolini, upravljanje kampom, toaletom i blokom za tuširanje".

To ipak, dodaju, ne podrazumeva da je upravnik odgovoran za hitne radove i popravke na samim objektima.

Kada novi upravnik preuzme već će biti ugrađeni novi toaleti i održivi izvor energije za gostionicu, navode iz saveta.

Ljubitelji ostrva pokrenuli su peticiju da se ono sačuva, pošto je prethodni vlasnik zajma odustao.

Na turističkom sajtu opštine Barou piše da je „jedan od najboljih aspekata gostionice Brod tradicija kralja i vitezova Piela".

„Tradicija, čije poreklo nije poznato, nalaže da se kralj Piela kruniše tako što sedi na drevnom tronu, sa šlemom na glavi i mačem u ruci, dok mu se alkohol posipa po glavi.

„Do 19. veka to je postalo toliko važan deo istorije ostrva da je odgovornost za brigu o šlemu i tronu upisana i u ugovor o iznajmljivanju."

