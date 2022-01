Uhapšen muškarac koji je ubio prijatelja u lovu: Mislio da je divljač u žbunu, pa opalio metak i usmrtio ga!

Mondo pre 2 sata | Uroš Matejić

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Pripadnici prokupačke policije uhapsili su R.G.(52) iz okoline Kuršumlije, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti. Kako ističu iz policije, on se sumnjiči da je u nedelju, u toku lova, hicima iz puške pogodio četrdesetogodišnjeg muškarca, koji je usled zadobijenih povreda preminuo u prostorijama Hitne službe Doma zdravlja u Kuršumliji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48