Šekler za RTS: Asimptomatski slučajevi razlog cunamija omikrona

Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo dr Milanko Šekler rekao je za RTS da istraživanja pokazuju da su 16–30 odsto zaraženih omikronom asimptomatski slučajevi, i da je to mogući razlog što se taj soj virusa toliko brzo širi. Asimptomatski nosioci su glavni razlog ovog cunamija, istakao je Šekler.

Svaka druga testirana osoba pozitivna je na koronavirus. Virusolog Milanko Šekler rekao je gostujući u Jutarnjem programu da se ogroman broj ljudi ne testira iako ima simptome jer izbegava da čeka u redu po hladnoći. Prema njegovim rečima, ogroman broj je onih koji ne potvrde infekciju, ako se jedan član porodice zarazi svi se izređaju, tako da to ukazuje da je broj zaraženih na dnevnom nivou stigao do 20.000, a možda i do 30.000 pozitivnih na koronavirus.