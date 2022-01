Vučić i Erdogan u Ankari: Saradnja Srbije i Turske odlična, važno očuvati mir na Balkanu

Beta pre 1 sat

Predsednici Turske i Srbije, Redžep Tajip Erdogan i Aleksandar Vučić, ocenili su večeras u Ankari da je saradnja dve zemlje odlična i da je očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu od ključnog značaja.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare posle sastanka dva lidera i sednice Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske, Erdogan je rekao da je podrška koju Srbija pruža suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine veoma važna za mir i stabilnost celog regiona.

Erdogan je kazao da je "imperativ da se sve strane suzdrže od preduzimanja koraka koji štete teritorijalnom integritetu BiH i da se svi ponašaju odgovorno".

"Na sastanku smo još jednom snažno i odlučno potvrdili značaj koji pridajemo miru i stabilnosti na Balkanu. Razmenli smo mišljenja o političkoj krizi u BiH. Očigledno je da je potrebno zajednički delovati sa međunarodnom zajednicom kako bi ta kriza bila prevaziđena", kazao je Erdogan.

Naveo je da će Turska "nastaviti da ulaže napore i da čini sve" da se smanji napetost na Balkanu.

Dodao je da je sa Vučićem postigao dogovor da posle izbora u Srbiji 3. aprila organizuju zajednički sastanak sa svim članovima Predsedništva BiH.

Taj sastanak će možda biti u Beogradu, možda u Istanbulu, naveo je Erdogan i dodao da taj korak treba što pre načiniti.

Vučić je rekao da je očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu od najveće važnosti i za Srbiju i za Tursku i dodao da on i Erdogan "nastoje da svoje države guraju napred, a ne nazad u prošlost".

"Važno je da znamo prošlost, da iz nje izvlačimo pouke, da je proučavamo, ali je važno da svojim rukama gradimo drugačiju i bolju budućnost", kazao je Vučić.

Naveo je da su stabilnost, mir, razgovor i poštovanje Dejtonskog sporazuma od suštinskog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

"Čini mi se da se dobro razumemo (sa Turskom) po tom pitanju. Rekao sam predsedniku Erdoganu da Srbija poštuje integritet BiH, kao što ističemo da je važno poštovanje integriteta Republike Srpske u okviru BiH", rekao je Vučić.

On je kazao da Srbija neće odustati od te politike za koju tvrdi da je u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

"Sa Turskom pronalazimo zajednički jezik i trudićemo se da ga uvek pronalazimo u budućnosti", dodao je predsednik Srbije.

Erdogan je rekao da su odnosi Srbije i Turske "na odličnom nivou" i dodao da je sa Vučićem detaljno razgovarao o nivou saradnje i koracima koje treba preduzeti.

"Godina 2021. bila je izuzetna za naše odnose, u septembru smo otvorili generalni konzulat u Novom Pazaru, postali smo prva država koja je otvorila generalni konzulat u Novom Pazaru, nadamo se da ćemo ove godine otvoriti konzulat i u Nišu. Sa druge strane, Srbija je povećala broj počasnih konzulata u Turskoj na pet", kazao je Erdogan.

On je naveo da obim trgovine između dve zemlje "nastavlja da obara rekorde", uprkos negativnim efektima pandemije korona virusa.

"Prošle godine smo, uz rast od 34 odsto, povećali obim trgovine na dve milijarde dolara. Cilj nam je nivo od pet milijardi, razgovarali smo o zajedničkim koracima u tom pravcu", kazao je turski predsednik.

Erdogan je rekao da je sa Vučićem razmenio ideje o zajedničkim projektima koje bi dve zemlje mogle da realizuju i dodao da je Ankara veoma zadovoljna "doprinosom turskih kompanija uspešnom razvoju Srbije".

"Danas u Srbiji posluje više od 1.300 turskih kompanija koje zapošljavaju oko 8.000 ljudi. Ukupna vrednost naših investicija u poslednjih deset godina povećana je sa milion na 250 miliona dolara. Naši preduzetnici u Srbiji do sada su realizovali i potpisali 45 projekata, u vrednosti 823 miliona dolara", naveo je.

Turski predsednik je zahvalio Vučiću "na podršci koju pruža turskim preduzetnicima" u Srbiji i najavio da će njegova zemlja nastaviti da pruža "svu podršku" srpskim investitorima koji žele da ulažu u Tursku.

On je ukazao i da je u porastu i broj putovanja i turista u porastu i dodao da će od ove godine početi direktni letovi za Tursku sa sva tri aerodroma u Srbiji, uvođenjem linija iz Niša i Kraljeva za Istanbul.

"Sve ovo su konkretni pokazatelji naših odnosa", kazao je Erdogan.

Vučić je rekao da Srbija i Turska imaju stabilne, dobre i prijateljske odnose i dodao da je za Beograd važno da ekonomska saradnja dve zemlje raste.

On je kazao da je u 2021. godini ostvarena najveća trgovinska razmena dve zemlje, da je od januara do novembra iznosila 1,55 milijardi evra, navodeći da je dugoročni cilj da ona dostigne pet milijardi evra.

Naveo je da Turska raste kao spoljnotrgovinski partner Srbije i da je sada na desetom mestu, a da je pre neku godinu bila na 18. mestu.

"Razgovarali smo o turskim investitorima u Srbiji, našli smo najbolju cenu struje za njih. Oni pokrivaju manja mesta, Lebane, Krupanj, Žitorađu, ali i veće gradove kao što su Niš i Leskovac", kazao je Vučić.

Predsednik Srbije je ukazao i na značaj povezivanja i izgradnje infrastrukture i autoputeva, navodeći da je na mostu na Savi, koji gradi turska kompanija, završeno oko 80 odsto radova.

"Verujem da ću uskoro moći da dočekam mog dragog prijatelja Erdogana i da pokažem koliko smo stvari uspeli da uradimo i kako smo uspeli da povežemo dve zemlje", rekao je Vučić.

Govoreći o povezivanju Srbije i BiH, Vučić je kazao da do oktobra očekuje završetak izgradnje puta od Kuzmina do Sremske Rače i izrazio nadu da će biti pronađeno rešenje i za put od Požege do Sarajeva.

"Rekao sam da je besmisleno da mi gradimo deonicu Požega-Kotroman, ako neće niko da gradi deonicu Višegrad-Sarajevo. Nadam se da će vlasti u BiH, ma koje, doneti adekvatnu odluku, jer bismo time povezali Sandžak sa Sarajevom, ali i Beograd sa Sarajevom", naveo je.

Erdogan je rekao da postoje "razlike u nijansama" po pitanju izgradnje autoputa koji treba da poveže Srbiju i BiH, ali da je moguće "pronaći idealni stav" ako one budu ostavljene po strani.

Uoči obraćanja Vučića i Erdogana zvaničnici dve zemlje potpisali su nekoliko sporazuma koji treba da doprinesu unapređenju bilateralne saradnje.

Među njima je i okvirni sporazum o saradnji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije i Generalne direkcije za kulturno nasleđe i muzeje Turske. Sporazum su potpisali ministri kulture Srbije i Turske, Maja Gojković i Mehmet Nuri Ersoj (Ersoy).

Prema podacima Zavoda za statistiku Srbije, trgovinska razmena između Srbije i Turske porasla je 37,9 odsto u prva tri kvartala 2021. godine i iznosila je 1,4 milijarde dolara. Prošle godine je obim razmene između dve države iznosio rekordnih 1,5 milijardi dolara.

U Srbiji posluje oko 110 turskih preduzeća u tekstilnom, automobilskom, građevinskom i mašinskom sektoru, te u bankarstvu i turizmu.

Iz Turske se najviše uvozi tekstil, proizvodi za automobilsku i mašinsku industriju, belu tehniku, gvožđe i čelika, kao i voće i povrće, a iz Srbije se izvoze gume, duvan, bakar, plastika i proizvodi mašinske industrije.

Pre deset godina, investicije Turske u Srbiju iznosile su oko milion dolara, dok su 2021. godine ulaganja 250 miliona dolara.

Od 2010. godine, Srbija i Turska imaju i Sporazum o slobodnoj trgovini, što je najviše uticalo na povećanje robne razmene.

Zahvaljujući potpisivanju novog sporazuma, od 1. juna 2019. su povećane izvozne kvote i odobren je bescarinski godišnji izvoz u Tursku. Srbiji je odobren izvoz 5.000 tona junećeg mesa, 25.000 tona sirovog suncokretovog ulja, 10.000 tona rafinisanog suncokretovog ulja, 15.000 tona semena suncokreta, 5.000 tona soje, 1.000 tona preparata koji se koriste u ishrani životinja i 500 tona pojedinih pekarskih proizvoda.

Preko Turske agencije za saradnju i koordinaciju Tika, osnovane 2009. godine u Srbiji, realizovane su donacije u projekte obrazovanja, zdravstva, socijalne infrastrukture i očuvanja zajedničke kulturne baštine. Od 2015. godine, pod pokroviteljstvom agencije Tika, realizovana su 223 projekta.

(Beta, 01.18.2022)