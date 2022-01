Marej u drugom kolu Australijan opena

Danas pre 2 sata | Beta

Britanski teniser Endi Marej plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu pošto je pobedio 23. igrača sveta Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije posle pet setova, 6:1, 3:6, 6:4, 6:7, 6:4.

Marej, 113. igrač sveta, pobedio je posle tri sata i 52 minuta. On je devet puta oduzeo servis Basilašviliju, koji je iskoristio šest brejk lopti. Basilašvili je imao 99 neiznudjenih grešaka, a Marej 46. Marej je pet puta igrao u finalu u Melburnu i još nije osvojio trofej. On je poslednji put u Melburnu igrao 2019. godine, kada je mislio da će mu to biti poslednji turnir u karijeri jer ga je čekala operacija kuka. „Ovo je neverovatno. Bile su ovo teške tri ili