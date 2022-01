Šabić: Nedopustivi pokušaji vlasti da odgovornost za havariju u EPS-u prevali na radnike

Beta pre 52 minuta

Neodgovorni su i nedopustivi pokušaji najvišeg državnog vrha da se odgovornost za havariju u Elektroprivredi Srbije (EPS) prevali na radnike, proturanjem insinuacija da su uzrok problema i učestalih teških defekata u proizvodnji sabotaže", rekao je danas predsednik Civilnog odbora za zaštitu ljudskih prava, advokat Rodoljub Šabić.

On je u saopštenju naveo da se u prilog tvrdnji o sabotaži ne navode nikakvi dokazi.

"Suvišno je naglašavati da ovakve insinuacije ne samo da uznemiravaju javnost već da radnike na koje se odnose mogu, objektivno, izložiti vrlo neprijatnim, čak opasnim posledicama", ukazao je Šabić.

Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Jovanka Atanacković rekla je da je protiv bivšeg v.d. direktora EPS-a Milorada Grčića to ministarstvo podnelo dve krivične prijave zbog nelegalnog statusa jer mu je mandat istekao 2017. godine i lažnog izveštavanja o spremnosti tog preduzeća za zimsku sezonu.

Šabić je istakao da glavni i subjektivno i objektivno odgovorni predstavnici vlasti, međusobnim optužbama, najavama i podnošenjem krivičnih prijava jednih protiv drugih, daju teškom problemu od vitalnog značaja za celo društvo sasvim "neozbiljnu notu".

"Tako je bivši direktor EPS-a, nakon više godina saradnje sa ministarkom energetike (Zoranom Mihajlović) našao za shodno da tek sada obavesti javnost da ona 'radeći za svoje mentore iz zapadnih ambasada i svoje poslovne partnere, ne uništava samo jedno od najvažnijih ministarstava, ona potpuno razgrađuje naš celokupni elektroenergetski potencijal i uništava taj sektor koji je srce naše države'", naveo je Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja.

On je dodao da "Grčić, iako formalno nije podneo nikakvu krivičnu prijavu jasno je da to što je rekao podrazumeva izvršenje više teških krivičnih dela ministarke". "A jasno je, kako je rekao i da mu je sve to odavno poznato pa da je ćutanjem o tome i sam počinio krivično delo", ocenio je Šabić.

Šabić je naveo da je "slično i sa ministarkom, odnosno ministarstvom za energetiku s tim što je otišlo i korak dalje, podnelo je protiv Grčića dve krivične prijave".

"Prva prijava bi trebalo da je suvišna jer, bez obzira na formalno nelegalan status i sa obzirom na činjenicu da jeste faktički upravljao preduzećem i doveo EPS u stanje u kom se nalazi, tužilaštvo bi i bez prijave moralo da se pozabavi pitanjem njegove odgovornosti za štetu i loš rad", ocenio je Šabić.

Dodao je da je druga krivična prijava, ne samo suvišna nego tragikomična jer je podneta "zbog vršenja dužnosti iako je istekao mandat".

Naveo je da je prvo imenovanje Grčića za vršioca dužnosti 2016. godine, bilo nezakonito jer nije ispunjavao uslov - pet godina iskustva na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje.

A od marta 2017. godine, kako je rekao, kad je isteklo 12 meseci od prvog imenovanja s obzirom da Zakon o javnim preduzećima propisuje da obavljanje funkcije v.d. direktora ne može trajati duži od jedne godine i da isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora, Grčić je funkciju vršio nelegalno i bez ikakvog valjanog pravnog osnova upravljao najvećim srpskim javnim preduzećem.

Čak je i Državna revizorska institucija, prema Šabićević rečima, krajem 2020. godine, prilikom revizije poslovanja EPS-a u izveštaju navela da Grčić obavlja poslove suprotno Zakonu o javnim preduzećima.

"Sve ove činjenice morale su i bile su ministarstvu, a i tužilaštvu dobro poznate", naveo je Šabić.

Sva je prilika da će, kako je rekao, tužilaštvo da se ponaša kao i u sličnim prilikama ranije, kao kad su visoki funkcioneri sami sebe krivično prijavljivali i da će ostati pasivni objekt politikantskih igrokaza i čekati instrukcije "s vrha".

(Beta, 01.19.2022)