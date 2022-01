Danas pretežno sunčano, temperatura do osam stepeni

Danas pre 1 sat | Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa temperaturom do osam stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra slab mraz, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije mestimično sa maglom. Vetar slab do umeren zapadni, posle podne u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus pet do nula, najviša dnevna od četiri do osam. U Beogradu tokom jutra slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren zapadni, posle podne u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus četiri do minus dva, najviša dnevna oko pet.