Direktor SZO uputio upozorenje svetskim liderima Pandemija korone nije ni blizu kraja

Kurir pre 49 minuta

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) dr Tedros Adhanom Gebrejezus uputio je upozorenje svetskim liderima da pandemija korona virusa "nije ni blizu kraja".

Govoreći na konferenciji za novinare u sedištu SZO u Ženevi, dr Tedros je rekao novinarima da je omikron varijanta dovela do 18 miliona novih infekcija širom sveta tokom prošle nedelje, prenosi BBC. Dok se varijanta može pokazati manje ozbiljnom, narativ da je u pitanju blaga bolest je pogrešan, rekao je on. -Da ne bude greška, omikron izaziva hospitalizacije i smrti, a čak i manje teški slučajevi preplavljuju zdravstvene ustanove, dodaje. On je upozorio lidere