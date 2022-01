Ukinuto vanredno stanje u Kazahstanu: Posle dve nedelje situacija u zemlji stabilizovana

Večernje novosti pre 39 minuta | Tanjug

Foto AP Kako navode vlasti, red i zakon ponovo su uspostavljeni u svim regionima, ali se antiteroristička operacija nastavlja u pojedinim oblastima, prenosi TAS S.

Predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev uveo je 5. januara vanredno stanje u zemlji do 19. januara. Pored toga, uveden je policijski čas od 23.00 do 7.00 za isti period. Nasilni protesti počeli su početkom ovog meseca u Kazahstanu nakon skoka cena goriva za automobile, koji su ubrzo prerasli u nerede i sukobe protiv snaga bezbednosti.