Poraz Lajovića i Sabanova u dublu

Dušan Lajović je posle takmičenja u singlu izgubio i u dublu na Australijan openu.

On i Ivan Sabanov su zaustavljeni u susretu prve runde, od njih su bili bolji Španci Pablo Anduhar i Pedro Martinez, 6:4, 6:4. Španci su u početnom setu lako došli do dva brejka i prednosti od 4:0. Lajović i Sabanov su uspeli da vrate jedan brejk i to u osmom gemu za 5:3, ali su u desetom gemu Španci odservirali uspešno za početni set. U drugom setu, izmenjali su brejkove u petom i šestom gemu da bi Anduhar i Martinez u devetom gemu napravili ključni brejk i potom