Tužilaštvo: Jovičić za mito od 10.000 do 60.000 evra nezakonito legalizovao objekte

Beograd -- Nekadašnjeg predsednika beogradske opštine Palilula Aleksandra Jovićića tužilaštvo tereti da je omogućavao nezakonitu legalizaciju objekata.

Jovičića terete za mito od 10 000 do 60 000 evra, stoji u optužnici. Jovičića terete za mito od 10 000 do 60 000 evra, stoji u optužnici na više od 100 strana, čije delove prenosi nedeljnik NIN. Prema njihovim navodima, to se dešavalao od juna 2016. do novembra 2018, kada je građevinska inspekcija sa nadležnosti opštine prebačena na Grad Beograd. Kako je navedeno, optužnicu protiv Jovičića i još devet osoba podiglo je krajem decembra prošle godine Posebno odeljenje