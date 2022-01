Bajden preti: Ako Rusi uđu u Ukrajinu, platiće, njihove banke neće korsititi $

Nova pre 1 sat | Autor:Agencije

Američki predsednik Džozef Bajden saopštio je da SAD spremaju sankcije Rusiji kakve Vladimir Putin nikad nije video.

Odgovarajući na pitanje, zašto misli da pretnja novim sankcijama može uticati na ruskog lidera, Bajden je odgovorio: „Zato što on nikad nije video takve sankcije koje sam obećao da ću uvesti, ako se on odluči na taj korak (na invaziju na Ukrajinu)“. „Ako (ruske vlasti) učine ono za šta su sposobne sa svojim snagama koncentrisanim na granici, to će biti katastrofa za Rusiju“, rekao je Bajden na konferenciji za novinare, istakavši da „ako to Rusi učine, moraće