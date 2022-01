Hačanov zapretio, pa razočarao – Nadal u osmini finala

B92 pre 2 sata | B92

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u osminu finala Australijan opena.

On je u trećem kolu bio bolji od Rusa Karena Hačanova nakon nepuna tri sata igre. Po setovima je bilo 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 što je drugi put da je 30. igrač sveta uzeo set Nadalu u devet dosadašnjih duela. S obzirom na to kako je krenuo, ovaj susret je trajao neobično dugo. Nadal je izgledao silovito, a Hačanov nemoćno i zbunjeno. Međutim, sve se promenilo u trećem setu koji je Hačanov osvojio i nagovestio da može do preokreta. Ipak, njegov servis je do četvrtog seta