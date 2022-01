"Neću se kandidovati da ne ugrozim Vučića"

B92 pre 3 sata | Beta

Beograd -- Predsednik SPS Ivica Dačić izjavio da se neće kandidovati za predsednika Srbije na predstojećim izborima.

On je za TV Pink rekao da to neće uraditi zbog toga da to ne bi ugrozilo mogućnost pobede aktuelnog predsednika Aleksandra Vučića u prvom krugu izbora. "Mi sarađujemo deset godina i ne želim da se tumači da sam na strani onih koji hoće da ga sruše. Mi nastojimo da pobedimo u prvom krugu", kazao je Dačić za TV Pink. Dačić je rekao da će odluka o tome da li će SPS na izborima nastupiti samostalno ili u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom (SNS) biti doneta na