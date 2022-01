Muzika i Amerika: Preminuo pevač Mit Louf u 74. godini

BBC News pre 35 minuta

Američki pevač Mit Louf preminuo je u 74. godini, saopštila je njegova porodica.

„Slomljenih srca moramo da saopštimo da je nenadmašni Mit Louf preminuo noćas, a pored njega je bila supruga Debora", navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnoj Fejsbuk stranici muzičara.

Njegov album Bat Out Of Hell jedan je od najprodavanijih u istoriji muzičke industrije sa 100 miliona prodatih primeraka.

Mit Louf, čije je pravo ime Majkl Li Edej, imao je i glumačku karijeru - pored ostalog, nastupio je u filmovima Borilački klub, Roki horor šou, Fokus i Vejnov svet.

„Ćerke Perl i Amanda, kao i najbliži prijatelji bili su uz njega tokom poslednja 24 sata", dodaje se u saopštenju.

„Znamo koliko je značio mnogima od vas i cenimo vaše poruke ljubavi i podrške u trenutku kada tugujemo zbog gubitka inspirativnog umetnika i divnog čoveka."

Porodica je zamolila za poštovanje privatnosti u narednom periodu.

„Iz njegovog srca u vaše duše... Nikada ne prestanite da ljuljate!"

Hit iz 1993, I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That), doneo je pevaču Gremi nagradu.

Pre toga, tumačio je ulogu Edija u filmu Roki horor šou iz 1975.

Album Bat Out Of Hell je adaptiran i kao pozorišni mjuzikl, za šta je zaslužan Džim Stajnman, dugogodišnji saradnik Mit Loufa.

