Najbrže ikada vozom kroz Srbiju! Oborili smo rekord, 181 km na sat! Predsednik Vučič obišao železničku stanicu u Inđiji (video)

Kurir pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas renoviranu železničku stanicu u Inđiji.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Sa Đurđicom Zagorac, upravnicom stanice Inđija, obišao sam danas njeno staro radno mesto u potpuno novom ruhu. Ponosan na Srbiju! Predsednik je objavio i kratak video. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Najbrže ikada vozom kroz Srbiju! Ovo je nešto što ostaje iza nas! Mnogo sam srećan, oborili smo rekord - 181 km na sat, istorija