"Ne želim da misle da sam neki Novak Đoković": Belgijski biciklista razbesneo sve neprimerenim komentarom!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

FOTO: Tanjug Za razliku od srpskog tenisera primio je dve doze vakcine, ali su ga mediji označili kao protivnika vakcine jer odlaže primanje buster doze. - Da se nisam razboleo, primio bih tu vakcinu davno.

Inače sam za vakcinaciju. Ne bih da neko misli da sam neka vrsta Novaka Đoković“, uzvartio je Greg Van Avermet na pisanje El Espanjola da je „Đoković biciklizma“. Potom je detaljnije objasnio zbog čega nije primio treću dozu vakcine. - Nije išlo kako sam želeo, posebno taj drugi deo sezone. Za to krivim vakcinaciju. Otkako sam primio tu drugu dozu, nisam bio na svom nivou. Morate da imate dobar tajming za to, a ja sam to uradio pred Dofine, posle teškog perioda