Četvrti uzastopni tripl-dabl Jokića nedovoljan za pobedu Denvera

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Košarkaši Memfisa pobedili su prošle noći u gostima ekipu Denvera sa 122:118, a Nagetsima nije pomogla još jedna sjajna partija srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je upisao tripl-dabl na četvrtoj utakmici zaredom pošto je za 40 minuta u igri postigao 26 poena, uz 12 asistencija i 11 skokova. Bio je to njegov 11. tripl-dabl u sezoni, a 68. u NBA karijeri. Međutim, to nije bilo dovoljno Denveru, pa je sada na skoru 23/21, dok Memfis ima 32 pobede i 16 poraza. Memfis je do pobede vodio Dža Morat sa 38 poena, od kojih je 23 postigao u prvom poluvremenu, dok je Džaren Džekson ubacio 20, uključujući i trojku na 41 sekundu