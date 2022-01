Gutereš: "Uveren sam da Rusija neće napasti Ukrajinu"

RTV pre 1 sat | Tanjug

NJUJORK - Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je da danas je uveren da Rusija neće napasti Ukrajinu.

"Uveren sam da se to neće dogoditi, i čvrsto verujem da ću biti u pravu", kazao je Gutereš novinarima na brifingu ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, preneo je "Njujork tajms" i dodao da on nije objasnio svoje razloge za taj optimizam. Prvi čovek UN je dodao da problem treba da se rešava diplomatskim putem, a ne vojnim sukobima. "Okupacija jedne zemlje protivna je međunarodnom pravu. Nadam se da se to neće dogoditi i verujem da će se ispostaviti da sam u