Radijatori greju, radnici napolju od ranog jutra Vesić: Veliki napori da bi ulice bile bezbedne i prohodne

Alo pre 1 sat

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je tokom noći nastavljeno čišćenje gradskih ulica i posipanje soli po kolovozima i trotoarima. Utrošeno je oko 400 tona soli i 150 tona kamenog agregata.

"Upotrebljeno je i oko 4.000 litara kalcijum-hlorida. To je tečnost koja se koristi na ekstremno niskim temperaturama, a tokom ranih jutarnjih časova u nekim delovima grada temperatura je bila i do minus osam stepeni. Ta tečnost se može upotrebljavati na temperaturama do minus 20 stepeni, a sve se to naravno radi kako bi bilo sprečeno formiranje leda na kolovozima i drugim javnim površinama", rekao je Vesić. Prema njegovim rečima, podaci sa stanice za merenje u