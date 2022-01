Vesić: Sve ulice prvog prioriteta su čiste

Danas pre 4 sati | Dexy

Nadležne gradske službe spremno su dočekale snežne padavine i sve ulice prvog prioriteta su čiste, izjavio je večeras zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, preneo je Beoinfo.

On je podsetio da je sneg počeo da pada oko osam časova ujutru i precizirao da je u centru grada padao do 14 sati, a u prigradskim delovima dva sata duže. „Ukupno je, kako u kom delu grada, palo od 10 do 15 centimetara snega, u zavisnosti od dela grada. Temperatura je bila od plus šest do minus tri, što sada izaziva stvaranje poledice“, rekao je Vesić za TV Prva. Vesić je naveo da je tokom dana posuto oko 400 tona industrijske soli i 200 tona mešavine, kao i da se