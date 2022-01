Vesić: Tokom noći nastavljeno čišćenje ulica, bez većih komunalnih problema u Beogradu

Danas pre 5 sati | Danas Online

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je za RTS da je tokom noći nastavljen posao na čišćenju gradskih ulica i posipanju soli po kolovozima i trotoarima.

On je podsetio da je sneg prestao da pada tokom jučerašnjeg popodneva i istakao da je tokom noći utrošeno oko 400 tona soli i 150 tona kamenog agregata. „Takođe, upotrebljeno je i oko 4.000 litara kalcijum-hlorida. To je tečnost koja se koristi na ekstremno niskim temperaturama, a tokom ranih jutarnjih časova u nekim delovima grada temperatura je bila i do minus osam stepeni. Ta tečnost se može upotrebljavati na temperaturama do minus 20 stepeni, a sve se to