Dr Tiodorović: Epidemiolozi i pedijatri bili za odlaganje početka škole

Radio 021 pre 2 sata | Tanjug

Epidemiološka slika u našoj zemlji je vanredna s obzirom na to da je zabeležen rekordan broj novozaraženih pacijenata.

To je rekao epidemiolog Branislav Tiodorović i istakao da je to bio razlog zašto se zalagao da se odloži polazak đaka u škole. On je rekao, gostujući na Tanjug televiziji, da je produžetak raspusta ili onlajn nastava bio predlog i pedijatara, ali da je ipak doneta odluka da đaci sutra krenu u školu. Prema njegovim rečima, u ovom talasu konstatovan je povećan broj zaražene dece. Naveo je da je u ranijim talasima po ambulanti bilo zaraženo oko 12 dece, a sada u većim