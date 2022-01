RHMZ upozorava na jak mraz, ledeni dani sutra i prekosutra

Zoom UE pre 2 sata

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se sutra i u utorak u većem delu Srbije očekuju ledeni dani.

U većem delu zemlje, sutra i u utorak, očekuju se ledeni dani, sa jutarnjom temperaturom i do minus 15 stepeni u pojedinim krajevima. Ujutro se očekuje umeren i jak mraz od minus 12 do minus 7 stepeni, ponegde i oko minus 15 stepeni, dok će dnevna temperatura u većini mesta biti od minus 4 do minus 1 stepen, osim u Timočkoj Krajini gde će biti toplije, oko jedan stepen u plusu. U Beogradu se sutra očekuje vedro jutro i hladno sa umerenim, mestimično i jakim mrazem.