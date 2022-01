Upozorenje: Jak mraz, ostajemo u minusu

B92 pre 5 sati | B92

Beograd -- Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se danas i sutra u većem delu Srbije očekuju ledeni dani.

Ujutru će biti umeren i jak mraz, od minus 12 do minus 7 stepeni Celzijusa, ponegde i oko minus 15 stepeni. Dnevna temperatura u većini mesta biće od minus 4 do minus o stepeni, osim u Timočkoj Krajini, gde će biti toplije, objavljeno je na sajtu RHMZ. U sredu na severu, a od četvrtka i u ostalim predelima slabljenje jutarnjih mrazeva i postepeni porast dnevnih temperatura. Danas i sutra na području Beograda ledeni dani, sutra ujutro umeren i jak mraz od -12 do -8