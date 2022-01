Jedni u klupama, drugi na onlajnu: Osam pravila za đake koja roditelji moraju da znaju na početku drugog polugodišta

Blic pre 2 sata | Ekipa „Blica“

Neki u učionicama, neki na onlajnu, tek drugo polugodište u školama započeće danas u vanrednim okolnostima zbog novog udara korone, a nastava će se odvijati uz poštovanje osam glavnih principa.

Posle čitave serije sastanaka predstavnika Tima za škole i članova Kriznog štaba, odlučeno je da najmlađi osnovci, učenici od prvog do četvrtog razreda, krenu normalno u školu, da svakog dana budu u učionicama bez podele odeljenja. Na drugoj strani, stariji osnovci, đaci od petog do osmog razreda, kao i svi srednjoškolci, radiće po kombinovanom modelu: dan u školi, dan kod kuće. I sve to uz poštovanje osam glavnih principa koji su određeni od strane Ministarstva