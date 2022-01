"Početak školske godine ne znači da je odzvonilo i koroni": Šekler o drugom polugodištu, pa pojasnio kako omikron deluje na vakcinisane, a kako na nevakcinisane

Blic pre 10 minuta | M.M.J.

Početak školske godine ne znači da je odzvonilo i korona virusu, ali da smo prešli dve trećine i da smo na dobrom putu to je svakako smatra virusolog Milanko Šekler. - Nezgodno je bilo doneti odluku da li će deca poći u školu u ovom trenutku, ali se nadam da su oni koji su odlučivali uzeli u obzir i udeo zaražavanja od Nove godine do sada - rekao je virusolog Milanko Šekler u jutarnjem programu na RTS. On kaže da ni Južna Afrika nije donosila neke striktne mere