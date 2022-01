Dačić: Kreni-promeni da preda narodnu inicijativu na pravno valjan način

Radio 021 pre 59 minuta | Beta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da će, kada inicijativa "Kreni-promeni" na pravno valjan način preda parlamentu na verifikaciju narodnu incijitivu, to biti urađeno istog dana.

On je za Televiziju Pink rekao i da je nedavno toj inicijativi iz parlamenta vraćen zahtev za verifikacijom narodne inicijive o geološkim istraživanjima litijuma jer, kako je obrazložio, "nije bila predata na pravno valjan način". "Poslao sam im pismo i područio ih kako to da urade i kada je budu predali istog dana ću im verifikovati tu inicijativu", rekao je Dačić. On je kritikovao "Kreni-promeni" jer su potom organizovali protest ispred zgrade Predsedništva